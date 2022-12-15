وقال فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك في بيان "خلال الليلة الماضية ، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول بأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة والمدفعية الثقيلة، وكانت مناطق مثل ميروف ومارهنيتس تعاني بسبب القصف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وبحسب البيانات الأولية لم يصب أحد من المدنيين، فيما تم الإبلاغ في منطقة مارهنتيس عن تدمير منازل، ووقعت أضرار بالغة بخط أنابيب غاز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.