أهم الأسئلة والإجابات عن جدرى القرود وطرق الوقاية

فاطمة ياسر

فى السطور التالية نقدم العديد من الأسئلة المهمة والإجابات حول جدري القرود ، وذلك وفقا لموقعي “cdc”، و“healthline”.

- ما هو فيروس جدري القرود؟

يعد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الجسم، ولكنه يعتبر من الأمراض النادرة الموجودة في قارة إفريقيا، فظهر أول مرة في عام 1958، وسجلت أول حالة عام 1970 .

-ما هي طرق الإصابة بجدري القرود؟

هناك طريقتان للإصابة، وهما :

-عن طريق لمس جروح المريض مثل الدم والبول والبراز.

- الرذاذ الصادر عن الجهاز التنفسي أثناء السعال والعطس .

- من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود؟

- الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

- مرضى سرطان الدم والغدد الليمفاومية.

- الحوامل والمرضعات.

- ما هي أعراض الإصابة بفيروس جدري القرود؟

- الشعور بالصداع.

- آلام في عضلات الجسم.

- آلام في الظهر.

- تضخم الغدد الليمفاوية.

- الإعياء والتعب.

-بعد مرور من يوم إلي ثلاثة يظهر الطفح الجلدي.

وتتراوح مدة الحضانة من الإصابة إلى ظهور الأعراض بين 7 و14 يومًا أو من 5 إلى 21 يوما.

ما هي طرق علاج جدري القرود؟

لا يوجد علاج أساسي لجدري القرود، ولكن يمكن استخدام لقاح الجدري، والأدوية المضادة للفيروسات، والجلوبيولين المناعي، للسيطرة عليه، مع ضرورة إجراء طرق للوقاية من هذا المرض عن طريق الابتعاد عن ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تنقله، وعزل المرضي المصابين، والاهتمام بنظافة اليدين عن طريق غسلها بالماء والصابون جيدا.