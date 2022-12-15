اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص فى شبين القناطر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:17 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص فى شبين القناطر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص سقط من أعلى إحدى العمارات الكائنة بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد ورود بلاغا بعثور الأهالي على جثة شخص ملقاة من علو أحد العقارات الكائنة بمنطقة عزبة اليمن بدائرة المركز.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها.
 
 
 

 


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