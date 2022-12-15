أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل بها طعن بالجسم

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد إبراهيم خضر والرائد يوسف حمدي والرائد محمود النجار معاونى رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سيدة تدعى "سعيدة م ع"، ربة منزل، بها طعن سكين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف رجال المباحث جهودها الوقوف على ملابسات الواقعة.