أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة متسول فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب بمنطقة الدقى، وأشارت التحريات إلى أنه متسول، وأن وفاته طبيعية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في شارع بالدقي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص لا توجد به أى إصابات ظاهرية.

وأشارت التحريات إلى أن وفاته طبيعية، وأنه اعتاد التسول في الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.