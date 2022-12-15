أمل جديد لمرضى الأكزيما المزمنة.. الأجسام المضادة تساعد فى منع الأعراض

كتبت فاطمة خليل

كشف العلماء عن أمل جديد لمرضى الأكزيما فى جسم مضاد أحادى النسيلة يقلل أعراض حالة الجلد المؤلمة لمدة 20 أسبوعًا على الأقل بعد آخر جرعة، بحسب موقع "Health".

عقار روكاتينليماب rocatinlimab هو جسم مضاد وحيد النسيلة وجد الباحثون أنه يمنع تكرار أعراض حالة الجلد لمدة تصل إلى 20 أسبوعًا بعد توقف العلاج.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة إيما جوتمان، الأستاذة ورئيسة نظام الأمراض الجلدية والمناعة في كلية الطب في إيكان في ماونت سيناي في مدينة نيويورك، "يسألنا المرضى في العيادة طوال الوقت هل يمكنني إيقاف الدواء في الوقت الحالي ليس لدينا هذه الأدوية المتاحة؟".

وأوضحت: قد يتسبب هذا الدواء فى تعديل المرض لأنه يعمل على خلايا الذاكرة التائية".

يعمل الدواء عن طريق منع OX40 - جزىء مناعى ينشط الخلايا الالتهابية التى تلعب دورًا فى تطور الأكزيما، والتى تسمى أيضًا التهاب الجلد التأتبى، ويمنع الدواء أيضًا خلايا الذاكرة التائية من تخزين مفتاح الأكزيما.

وقالت جوتمان "لأنها تعمل على تكوين خلايا الذاكرة التائية، الخلايا التي تتذكر أن المريض مصاب بالمرض، ربما لن تعود هذه الخلايا لتسبب المرض مرة أخرى".

وأضافت جوتمان أن التهاب الجلد التأتبي هو مرض جلدي التهابي مزمن منهك، وغالبًا ما يتطور في سن مبكرة جدًا، ما يتسبب في التهاب الجلد واحمراره والحكة والألم والجفاف.

في هذه المرحلة الثانية من التجربة ، تم توزيع ما يقرب من 300 مريض بالغ بشكل عشوائي على rocatinlimab أو الدواء الوهمي.

وخلال 18 أسبوعًا تم إعطاء حقن الدواء كل أسبوعين أو أربعة أسابيع ، حسب الجرعة، ووجد الباحثون أن المرضى الذين عولجوا بـ rocatinlimab استمروا في التحسن بعد 16 أسبوعًا، وظل معظم المرضى خاليين من الأكزيما لمدة 20 أسبوعًا على الأقل بعد العلاج.

وقالت جوتمان إن الآثار الجانبية للعقار تشمل الحمى والقشعريرة والصداع وآفة القروح والغثيان ، وكلها كانت خفيفة وقصيرة الأمد.

وتجرى الآن تجربة المرحلة الثالثة، وأوضحت أن هذه التجربة ستشمل المزيد من المرضى، بمن فيهم المراهقون، وستتابعهم لمدة عامين بعد توقف العلاج.

الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات ليصبح العلاج متاحًا بشكل عام إذا انتهت نتائج المرحلة الثالثة.