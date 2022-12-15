أطعمة للتخلص من رائحة الجسم الكريهة.. منها البرتقال

كتبت فاطمة خليل

قد يعاني البعض من رائحة الجسم الكريهة، حتى رغم الاستحمام يومياً، وهذا قد يكون بسبب بعض أنواع الطعام، وبعض الأطعمة يمكن أن تقودك إلى الحصول على رائحة الجسم الكريهة بينما يمكن أن يساعد بعضها الآخر في منعها.

وبحسب موقع "Health" فإن الأطعمة مثل البصل والثوم أو الفلفل الحار يمكن أن تجعلك تتعرق أكثر وبالتالي تسبب رائحة الجسم، ولكن هناك أيضًا أطعمة يمكن أن تساعدك على التخلص من رائحة الجسم وتترك رائحتك منعشة تحتوي هذه الأطعمة على مكونات كيميائية معينة تساعد في محاربة رائحة الجسم الكريهة.

أطعمة تساعد في محاربة رائحة الجسم الكريهة

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات الصحية ، وبصرف النظر عن تعزيز فقدان الوزن، يمكن أن يساعد أيضًا في منع رائحة الجسم الكريهة.

يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للأكسدة، والاستهلاك اليومي للشاي الأخضر يمكن أن يقاوم رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم والقدمين، لذا تناول كوبين من الشاي الأخضر مع العسل يوميًا ولاحظ الفرق.

2. ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال تقلل من تراكم السموم في جسمك وبالتالي تحد من نمو البكتيريا المكونة للرائحة، ويمكنك شرب كوب من ماء الليمون الفاتر أو عصير البرتقال الطازج.

3. الهيل أو الحبهان

إضافة الهيل لا يعزز فقط مذاق الطعام بل يضيف أيضًا إلى العطر الطبيعي لجسمك.

4. الخضروات الورقية

إن تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء مفيد بعدة طرق، حيث يحتوي اللفت والسبانخ على مستويات عالية من الكلوروفيل الذي يعمل على تحييد المركبات المسببة للرائحة. قم بالتبديل إلى الأطعمة الغنية باللون الأخضر وجرب التغيير بنفسك.