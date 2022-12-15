أسماء 19 شخصا أصيبوا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

حصل "اليوم السابع" على أسماء 19 شخصا أصيبوا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بن سيارتين ميكروباص في نزلة الكوبري العلوي في طريق الزقازيق – بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 19 شخصًا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص في نزلة الكوبري العلوي في طريق الزقازيق – بلبيس، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



أسفر الحادث عن إصابة كلً من: السيد فرج عبدربه، 35 سنة، مقيم في بلبيس، ومحمد عمارة محمد حسين، 25 سنة، مقيم في بلبيس، وعبدالمنعم شحاتة عبدالمنعم، 26 سنة، مقيم في بلبيس، ويحيى فرج عبدربه، 28 سنة، مقيم في بلبيس، وإسلام عبدالنبي محمد، 27 سنة، مقيم في الزقازيق، وأحمد جمال محسوب، 22 سنة، مقيم في الزقازيق، وأحمد محمد عبدالله، 25 سنة، مقيم في الزقازيق، وأحمد جمال عبدالله، 24 سنة، مقيم في الزقازيق، وأحمد سعيد حسن، 32 سنة، مقيم في الزقازيق، ومحمد جمعة عبدالحليم، 21 سنة، مقيم في بلبيس، ومحمد نجيب متولي، 25 سنة، مقيم في الزقازيق، وأشرف عبدالغني، 27 سنة، مقيم في الزقازيق، وأحمد حسن عزت، 34 سنة، مقيم في الزقازيق، وكريم سعيد السيد، 27 سنة، مقيم في الزقازيق، ومحمد فتحي محمد، 29 سنة، مقيم في بلبيس، ومحمود عبدالتواب، 28 سنة، مقيم في الزقازيق، ومحمد شحاتة غريب، 43 سنة، مقيم في الزقازيق، وشيماء عبدالنبي مسلم، 38 سنة، مقيم في بلبيس، وإيهاب رضا محمد السيد، مقيم في بلبيس، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح وكسور وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد.



جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.





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