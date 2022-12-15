أسعار الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم في السوق المصري، وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1725 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور، وفي سياق السطور التالية نرصد اخر تطورات أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1521 جنيها.

عيار 21 سجل 1725 جنيها.

عيار 24 سجل 2029 جنيها.

الجنيه الذهب 14200 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بما يقارب 1% الخميس 15 ديسمبر، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.

وقال جريوم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن المركزي الأميركي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأميركي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.