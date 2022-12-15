أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

‎‏- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

بسلة 19 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12جنيها.

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- فاصوليا بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- جوافة بـ9 جنيهات.

موز بلدى 15 جنيها

- رومان بـ10 جنيهات.