أخبار البورصة اليوم الخميس 15-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 11.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 30.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 51.4 مليون جنيه، 373.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 224.6 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 115.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.



مصر للمقاصة وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.665 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.650 مليون وثيقة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 50 ألف سهم، مليون سهم، 1000 سهم، 600 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الكابلات الكهربائية المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 40 ألف سهم، 1283 سهم، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 37.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 1.1 مليون سهم، 473.3 ألف سهم، 676.8 ألف سهم، 250 ألف سهم، 69.1 ألف سهم، 5468 سهم، 14.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 600 ألف سهم، 700 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 130 ألف سهم.



أسهم خزينة أعلنت شركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 33.4 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، تمثل نسبة 0.154% من أسهم الشركة، شراء الثانية 5.6 مليون سهم، شراء الثالث 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.28%.