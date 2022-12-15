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أئمة الجزائر خلال زيارتهم لمكتبة الإسكندرية: مصر صاحبة موروث ثقافى عظيم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:21 م
أئمة الجزائر خلال زيارتهم لمكتبة الإسكندرية: مصر صاحبة موروث ثقافى عظيم جانب من لقاء أئمة الجزائر
كتب: على عبد الرحمن

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نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الخميس، زيارة لمكتبة الإسكندرية لـ19 عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ هيثم رمضان المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية.
 
وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة أبدوا انبهارهم بمكتبة الإسكندرية وكنوزها الثقافية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر لديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين، ولديها موروث ثقافي عظيم، فهي مهد الحضارات وشعبها من أكرم الشعوب، مؤكدين أن هذه الدورة تبرهن عن نجاح وزارة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية في جمع الشعوب العربية والإسلامية.
 
وفي ختام الزيارة عبر الوفد الجزائري عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدورات العلمية المتميزة وجهوده العظيمة في خدمة الشعوب العربية ورعايته للفكر الوسطي المستنير، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.
 
الأئمة فى مكتبة الإسكندرية
الأئمة فى مكتبة الإسكندرية

أئمة الجزائر
أئمة الجزائر

تواجد أئمة الجزائر
تواجد أئمة الجزائر

جانب من الرائدات الاجتماعية
جانب من الرائدات الاجتماعية

جانب من لقاء الوزيرة
جانب من لقاء الوزيرة

زيارة أئمة الجزائر لمكتبة الإسكندرية
زيارة أئمة الجزائر لمكتبة الإسكندرية

 


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