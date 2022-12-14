اليوم السابع
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أكرم القصاص
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993 فرقة تجوب قرى دمياط للتطعيم ضد شلل الأطفال 

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:46 ص
993 فرقة تجوب قرى دمياط للتطعيم ضد شلل الأطفال  جانب من الحملة
دمياط معتز الشربيني 

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واصلت فرق مديرية الصحة بدمياط تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، والتى تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات .
 
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 993 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة دمياط، وتم التنبية على الفرق  باتخاذ كافة الاجراءات الاحتزارية والوقائية 
 
وأشار عبد الجواد إلي أنه يتم متابعة اعمال الحملة بصفه مستمرة للوقوف  على نسب تحقيق المستهدف وازالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة .
 
وأشاد وكيل وزارة الصحة بتضافر الجهود أثناء الحملة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى مديرية الصحة  وجميع المشاركين فى الحملة من فرق إشراف وفرق التطعيم للوصول للمستهدف من الحملة، وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال.
 
 
 

 


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