993 فرقة تجوب قرى دمياط للتطعيم ضد شلل الأطفال 

واصلت فرق مديرية الصحة بدمياط تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، والتى تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات .

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 993 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة دمياط، وتم التنبية على الفرق باتخاذ كافة الاجراءات الاحتزارية والوقائية

وأشار عبد الجواد إلي أنه يتم متابعة اعمال الحملة بصفه مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بتضافر الجهود أثناء الحملة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى مديرية الصحة وجميع المشاركين فى الحملة من فرق إشراف وفرق التطعيم للوصول للمستهدف من الحملة، وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال.