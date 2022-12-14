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3 يناير.. جامعة حلوان تفتتح مجمع الإبداع والبحث العلمى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:00 ص
3 يناير.. جامعة حلوان تفتتح مجمع الإبداع والبحث العلمى جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تفتتح جامعة حلوان مجمع الإبداع والبحث العلمى 3 يناير المقبل وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفيما يلى ينشر اليوم السابع تفاصيل وأهداف مجمع الإبداع.
 
ويهدف مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان إلى تحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة، بالاضافة الى دعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمى فى الجامعة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة، ودعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محليًا وإقليميًا ودوليا، و تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات. 
 
ويعمل مجمع الإبداع والبحث العلمى على تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات. 
 
وتم إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى فى ظل الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي لكونه جزءً أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030.

جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

اخبار مصرية

مجمع الإبداع والبحث العلمى



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