100 مركز شباب بالقليوبية تفتح أبوابها لمشاهدة مبارة فرنسا والمغرب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى استعداد 100 مركز شباب بالقليوبية لاستقبال الأعضاء لمشاهدة المباراة، جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب أمام الأعضاء لمشاهدة مبارة منتخبى فرنسا والمغرب، فى الدور قبل النهائى ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح "الصبروط"، أنه تسعى مراكز الشباب لجذب الاعضاء وتوفير الخدمات الرياضية والترفيهية والمجتمعية ومشاركة الجماهير المصرية فى تشجيع منتخب المغرب الشقيق تأكيدا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية روح الولاء والانتماء للقومية العربية.

أكد الصبروط، على استعداد مراكز الشباب لاستقبال الأعضاء لمشاهدة المباراة وتشجيع منتخب المغرب الشقيق فى أجواء احتفالية داخل مراكز شباب المحافظة، والموقع على الإدارات الفرعية الثمانية لتشمل كافة أرجاء القليوبية، ومنها 26 مركز شباب بإدارة بنها، 12 مركز بإدارة كفر شكر، و10 مراكز بإدارة قليوب، و13 بإدارة شبرا، و10 مراكز بإدارة الخانكة، و19 بإدارة طوخ، و11 بإدارة القناطر الخيرية، و8 مراكز بإدارة شبين القناطر.

كما شدد الصبروط على ضرورة استعداد المراكز لاستقبال الأعضاء بتوفير مكان مناسب لمشاهدة المباراة تأكيدا على اعتبار مراكز الشباب مراكز شباب خدمة مجتمعية.