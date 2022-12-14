وكيل "تعليم الغربية" يترأس لجنة مقابلات المرشحين لمناصب "رؤساء ووكلاء لجان الإدارة"

الغربية عادل ضرة

عقدت مساء اليوم الأربعاء، مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية "الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي"، حيث ترأس المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات، وبحضور وعضوية صبري الدسوقي، وكيل المديرية، وفتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، أجرت اللجنة المقابلات لاختيار رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة.

وناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات إلى جانب التعليمات التي يجب اتباعها لضبط سير الامتحانات.

ويذكر أنه من المتوقع ترشيح 8 لكل لجنة نظام ومراقبة ولجنة إدارة، و4 رؤساء، و4 وكلاء للجنة النظام والمراقبة، كما سيتم ترشيح 4 رؤساء، و4 وكلاء للجنة الإدارة، وذلك لكل نوعيات التعليم الفني بقطاع الغربية، وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة، أن امتحانات الدبلوم الفنية هي مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير كافة الاجراءات والدعم لإتمام الامتحانات بأمان وطمأنينة ونجاح.



جانب من المقابلات



جانب من المقابلات















