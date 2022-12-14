وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية إن المحصلة الأولية لقتلى الفيضانات العارمة بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية وضواحيها بلغت 130 قتيلا.

وأوضحت وكالة الأنباء الكونغولية أن هذه المحصلة الأولية لضحايا أمطار ليلة الاثنين ـ الثلاثاء الماضية نقلها مراسليها عن سلطات 6 بلديات من أصل 24 بلدية تابعة للعاصمة كينشاسا.

وأشارت إلى أن مياه الفيضانات غمرت أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا منها طريق " إن1" السريع الرابط بين كينشاسا وميناء "ماتادي" البحري. وقال شهود عيان إن سكان المناطق المنكوبة صعدوا لأسطح المنازل والأماكن المرتفعة منذ الساعة الرابعة فجر الثلاثاء بسبب غمر المياه لمنازلهم فضلا عن انهيار منازل أخرى بسبب قوة الفيضانات.

من جهته أعرب رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الذي يزور واشنطن حاليا للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية، عبر رسالة على الحساب الرسمي للرئاسة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن حزنه الشديد لوفاة العديد من مواطني بلاده، بمن فيهم الأطفال، في هذه الكارثة التي ضربت بلاده، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا. كما أصدر مرسوما بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.



من جانبه، تفقد رئيس الوزراء الكونغولي، سما لوكوندي، برفقة وفد حكومي كبير، المناطق المنكوبة لتقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات كينشاسا وضواحيها لاسيما انهيار طريق "إن 1" السريع الرابط بين كينشاسا وميناء "ماتادي" البحري.

وقال: "إننا هنا في أحد المواقع المنكوبة، حيث قطعت الأمطار الطريق المؤدي إلى ماتادي. يؤسفنا أن الفيضانات جرفت بعض المساكن وتسببت في وفاة عشرات الأشخاص. ونواصل عمليات البحث تحت الأنقاض".

من جانبه، قدم رئيس أساقفة كينشاسا، الكاردينال فريدولين أمبونجو بيسونجو، في بيان صحفي، خالص تعازيه لعائلات الضحايا معربا عن تعاطفه ودعمه لجميع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة لاسيما من فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى.

ودعا السلطات المحلية في المناطق المنكوبة إلى تنفيذ أعمال إعادة التطوير والتحضر لها لاسيما العاصمة كينشاسا من أجل منع والحد من خسائر مثل هذه الكوارث الطبيعية.