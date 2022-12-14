وفد اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يزور المركز القومى للبحوث.. صور

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الدورة الـ44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية اتحاد مجالس البحث العلمى العربية والوفد المرافق لهما للاطلاع على أنشطة المركز وآخر مستجدات البحث العلمى.

جاءت هذه الزيارةعلى هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والتى تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والاتحاد خلال الفترة من 12-13 ديسمبر.

وتم عرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنه 14 معهدا بحثيا يشمل 109 أقسام و6 مراكز تميز.

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، الدكتور عبدالمجيد بنعمارة، بالدور الذى تقوم به كل من إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمى بجامعة الدول العربية؛ للدفع بقاطرة العربى المشترك فى مجال البحث العلمى لتحقيق أهداف الأمة العربية.

وأشار درويش إلى أن هذه الزيارة فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز والاتحاد وتعزيز مسيرة البحث العلمى فى المنطقة العربية، متمنيًا النجاح لفعاليات هذه الدورة واجتماعاتها.

فيما أكد بنعماره والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة المركز القومى للبحوث والتعرف على انشطته وأبحاثه وشددوا على أهمية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى فى الدول العربية؛ بهدف تحقيق مهام الاتحاد.

جديرا بالذكر أن الوفد شهد جوله تفقدية داخل معارض المنتجات البحثية بالمركز واستمع لشرح اعضاء هيئه البحوث عن المنتجات الخاصه بهم.

وأهدى دكتور حسين درويش درع المركز لأمين عام الاتحاد.