وفاة فتاة سقطت من شرفة عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية واقعة وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها بمنطقة سيدى بشر، عقب تواجدها مع اشقائها بالشقة محل الواقعة .



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية،إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة من شرفة عقار بشارع العيسوى دائرة القسم.



وعلي الفور انتقل الى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف, وتبين من الفحص وجود جثة فتاة 15 عاما ،مسجاة بالطريق في الشارع أسفل العقار سكنها بالشارع المشار إليه ،وتبين إصابتها بكسور بجميع أنحاء الجسم وبسؤال اهليتها افادو أنها تخل توازنها فسقطت في الشارع .

وتم نقل جثمانها الى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة ، وإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .