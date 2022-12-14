وقال الوزير الفرنسي في حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن فرنسا لا تزال تحت تهديد الجماعات الإرهابية.. مضيفا أنه على الرغم من ذلك نريد لمشجعي مباراة "فرنسا -المغرب" المقررة اليوم بالإحتفال مع حماية المواطنين.

وكان الوزير "دارمانان" قد اعلن امس الثلاثاء، حشد 10 آلاف فرد من رجال الشرطة والدرك في فرنسا للتأمين قبيل مباراة فرنسا والمغرب المرتقبة في وقت لاحق اليوم الاربعاء، فى الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022، فضلا عن حشد 5 آلاف من رجال الشرطة والدرك في العاصمة الفرنسية "باريس" والغالبية منهم بالقرب من جادة "الشانزليزيه" وذلك خشية من وقوع أعمال شغب في باريس ومحيطها عقب المباراة.

يذكر أن "جان دوتسير" رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس قد طالبت مؤخرا بإغلاق جادة الشانزليزيه وهو الأمر الذي رفضه بدوره وزير الداخلية الفرنسي مؤكدا أن الشارع سيكون مفتوحا اليوم الأربعاء.. مشيرا إلى إغلاق العديد من محطات المترو.

