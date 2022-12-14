اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة البولندي: 100 جندى من أوكرانيا ونحو 3 آلاف مدني يعالجون لدينا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:30 ص
وزير الصحة البولندي: 100 جندى من أوكرانيا ونحو 3 آلاف مدني يعالجون لدينا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي إن أكثر من 100 جندي أوكراني يعالجون في المستشفيات البولندية، إضافة إلى ما يقرب من 2000 إلى 3000 مدني أوكراني.
 
وأوضح نيدزيلسكي - في تصريح لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الثلاثاء أنه تم نقل أكثر من 100 من أفراد الخدمة إلى بولندا بواسطة قطارات خاصة، كما يصل العسكريون الأوكرانيون لإعادة تأهيلهم بوسائل نقل أخرى، لافتا إلى أن عدد المرضى المدنيين من أوكرانيا في المستشفيات البولندية بما يتراوح بين 2000 و 3000.
 
وأكد نيدزيلسكي "أن الجانب البولندي منفتح للتعاون مع وزارة الصحة الأوكرانية ويحاول ترتيب إجراءات النقل (لنقل الضحايا) بمجرد وجود الحاجة لذلك"، مشيرا إلى أن بولندا تستقبل الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى تلقي علاج طبي نتيجة العمليات الروسية المسلحة، وكذلك أولئك الأوكرانيين الذين يسعون للحصول على علاج طبي لأمراض خطيرة.

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