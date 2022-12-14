نصائح صحية للحفاظ على وزنك خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

فى فصل الشتاء والعطلات قد تتأثر سلبًا صحتك الجسدية بسبب نظامك الغذائى غير الصحى والرغبة فى تناول الطعام أوقاتا كثيرة، مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

يقول خبراء الصحة وفقا لموقع " timesnownews" إن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب، وداء السكري وحتى الكبد الدهنى.مع انخفاض درجات الحرارة ، تزداد الرغبة في التعايش مع الوجبات الخفيفة غير الصحية والأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية. ولكن كلما زاد تناولك للأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة، زاد شعورك بالذنب وأصبح خاملًا ، بصرف النظر عن زيادة الوزن.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها لمحاربة الرغبة الشديدة تناول الطعام:

اشرب الكثير من ماء

تأكد من شرب الكثير من الماء خلال فصل الشتاء. في الشتاء لا تتعرق، وبالتالي يقل استهلاك الماء، مما يؤدي إلى الجفاف، أيضًا يميل جسمك إلى الخلط بين الجوع والعطش والتهام الأطعمة غير الصحية والمحملة بالسعرات الحرارية، يوصي خبراء التغذية بشرب الماء الساخن، جنبًا إلى جنب مع الشاي الأخضر، وشاي البابونج، وماء التخلص من السموم، والمياه المليئة بالفواكه التي تساعد في تحسين الهضم .

ممارسه الرياضة



نظرًا لأننا نشعر بمزيد من الراحة في الشتاء من خلال الثبات وتناول الطعام، فهذا يزيد من الخمول في الجسم، ينصح خبراء الصحة بالحركة، من خلال التمارين والتمارين المنتظمة، كما أنه يساعد في الفوائد الصحية العامة مثل تحسين الهضم وتدفئة الجسم، المزيد من الحركة تساعد أيضًا على تخفيف آلام الجوع.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين



تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والألياف حيث يساعد على توفير الطاقة وتنظيم الهضم وإشباعك لفترة أطول حتى لا تشتهي الأطعمة غير الصحية والوجبات الخفيفة المحملة بالسعرات الحرارية، يجب تناول الأطعمة مثل التفاح وزبدة الفول السوداني والجبن قليل الدسم والأفوكادو والبيض يوميًا.

اضف بعض منتجات السمن



يتم تحميل السمن بالدهون الصحية، لذلك يجب تضمينه في روتين طعامك، يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويزيد من مستويات الطاقة.

تحقق من مستويات التوتر



من المهم التحقق من مستويات التوتر والقلق لديك على أنها زيادة الكورتيزول المستوى في الجسم يؤدي إلى الشراهة عند الأكل، الكورتيزول هو هرمون يتم إطلاقه استجابة لارتفاع الضغط، قد تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل مزمن إلى زيادة الوزن، حيث تم ربطها بزيادة تناول الطعام.

راقب حجم حصتك

عندما تزور اختصاصي تغذية لاستشارة فقدان الوزن، فإنهم يشددون دائمًا على التحكم في حجم حصتك، تناول كميات أكبر يجعلك تكتسب الوزن بسهولة أكبر ولذا فمن الأفضل تناول كل شيء ولكن بكميات أقل، لتحديد أحجام الحصص المناسبة ، اقرأ دائمًا ملصقات الأطعمة وأحجام الحصة الموصى بها المدرجة في الوصفات.

قاوم الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة



وفقًا لخبراء الصحة العقلية ، فإن كل شيء في العقل، حاول مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المقلية أو السكرية وبدلاً من ذلك ، اشرب الماء أو تناول الفاكهة الموسمية.

لا تفوت الطعام



عند تخطي وجبات الطعام ، يبدأ الجسم في إبطاء عملية هضم السكر، مما يؤدي إلى صداع شديد وصداع نصفي، تناول وجبة فطور صحية ومشبعة ، ووجبة غداء مغذية، وعشاء مُرضٍ، ومارس تلك السعرات الحرارية بعيدًا.