نشاط مكثف للرئيس السيسى فى واشنطن اليوم.. لقاءات مع قيادات بالكونجرس وعشاء مع بايدن

واشنطن- محمد الجالى

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت واشنطن، بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وساوث كارولاينا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى واشنطن، إن الرئيس السيسي سيعقد اليوم الأربعاء أيضًا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كما يلتقى الرئيس السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن؛ ثم يشارك في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الأميركي "جو بايدن" بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

ويشارك الرئيس السيسى، أيضًا، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكى الأفريقى بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وكان الرئيس السيسى، وصل لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

ووفقًا لبرنامج عمل الرئيس السيسى، فإنه سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.