اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نشاط مكثف للرئيس السيسى فى واشنطن اليوم.. لقاءات مع قيادات بالكونجرس وعشاء مع بايدن

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:50 ص
نشاط مكثف للرئيس السيسى فى واشنطن اليوم.. لقاءات مع قيادات بالكونجرس وعشاء مع بايدن الرئيس السيسي فور وصوله الولايات المتحدة
واشنطن- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت واشنطن، بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وساوث كارولاينا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى واشنطن، إن الرئيس السيسي سيعقد اليوم الأربعاء أيضًا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
   
كما يلتقى الرئيس السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن؛ ثم يشارك في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الأميركي "جو بايدن" بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.
 
ويشارك الرئيس السيسى، أيضًا، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكى الأفريقى بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن.
 
وكان الرئيس السيسى، وصل لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.
 
ووفقًا لبرنامج عمل الرئيس السيسى، فإنه سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

الرئيس السيسي

زيارة الرئيس لامريكا

القمة الامريكية الافريقية

بايدة

جذب الاستثمارات



الموضوعات المتعلقة

استقبال حاشد للرئيس السيسي فى مقر إقامته بواشنطن.. الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالأعلام والأغانى الوطنية.. ويرددون الأناشيد وهتافات "تحيا مصر".. ويرفعون صور الرئيس السيسى فى وقفة امتدت لـ5 ساعات.. فيديو وصور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:32 ص

استقبال حاشد بالأغانى الوطنية من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:26 ص

الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى واشنطن والجالية المصرية تستقبله بأعلام مصر.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:06 ص

ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن.. الرئيس يركز على اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى.. ويعقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين والقادة الأفارقة ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:18 م

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يركز على تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة