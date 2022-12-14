نائب محافظ الأقصر يشارك فى حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، فى حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى مكتبة مصر العامة، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت فعاليات الحملة، بمعرض فنى يمثل مخاطر الهجرة غير الشرعية من طلاب عددًا من المدارس منها أرمنت الفنية بنات وعروض فنية لطلاب مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، حيث رحب نائب محافظ الأقصر، بالسفيرة نائلة جبر وشكر مديرية التربية والتعليم على هذا التنظيم المشرف للورشة والمعرض الفنى المصاحب لها، كما أوضح أن جهود الدولة المصرية خلال السنوات السابقة نجحت فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على كل المستويات وذلك بتشجيع التعليم الفنى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفى ختام كلمته أكد نائب محافظ الأقصر على أن مصر بها جاليات عديدة عربية وأفريقية واردة إلى بلدنا يتم معاملتهم التعامل الإنسانى اللائق بأخوتهم دون أى تمييز.

فيما أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتى انطلاقا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2021- 2023) وتستهدف تعزيز كفاءة العاملين والخطوط الساخنة بالمجالس الوطنية على التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر ؛ ونوهت إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا عبر صفحتها الرسمية لتحذر المواطنين من السفر للخارج عبر شركات وهمية تستهدف فى نهاية الأمر الاتجار بالبشر، وتأتى هذه الورشة على هامش زيارة السفيرة لمحافظة الأقصر، لتنظيم ورش عمل لبناء قدرات العاملين فى المجالس القومية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر الحالى.