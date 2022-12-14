مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى لإعادة الإعمار والتنمية

وأوضح رئيس الشركة أن هذة الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بالمشروعات المقامة بمناطقهم وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى إلى كافة ربوع الريف المصرى من أجل الأرتقاء بمستوى معيشة المواطن وهو الهدف الرئيسى الذى تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيقه مؤكدا أنه تم تعريف المواطنين بآليات الشكاوى خلال الحملة بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم .



ولفت عبد الجليل الي أهمية رفع وعى المواطن بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.





مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (1)



مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (2)



مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (3)