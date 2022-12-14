مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى لإعادة الإعمار والتنمية

نفذت إدارتا المشاركة المجتمعية، والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الفيوم، حملة طرق أبواب وتوعية بعدة مناطق بقرية بنى صالح بمناطق "شارع الطابونه بجوار مسجد الفردوس - منطقة السوق- شارع المغربي بجوار مسجد المغربي - شارع أحمد سلامه القديم بجوار مسجد الحاجه فهيمه - شارع الطاحونة " تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
وأوضح رئيس الشركة أن هذة الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بالمشروعات المقامة بمناطقهم وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى إلى كافة ربوع الريف المصرى من أجل الأرتقاء بمستوى معيشة المواطن وهو الهدف الرئيسى الذى تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيقه مؤكدا أنه تم تعريف المواطنين بآليات الشكاوى خلال الحملة بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم .
ولفت عبد الجليل الي أهمية رفع وعى المواطن بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.
ولفت عبد الجليل الي أهمية رفع وعى المواطن بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.
مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (1)
مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (2)
مياه الفيوم تشرح للمواطنين مشروع توسعات الصرف الصحى (3)
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