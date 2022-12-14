اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: إحباط 123 جريمة إرهابية في روسيا منذ بداية العام

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:00 ص
موسكو: إحباط 123 جريمة إرهابية في روسيا منذ بداية العام الشرطة الروسية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع 123 عملية إرهابية على الأراضي الروسية هذا العام.
 
وأكد بورتنيكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم إحباط 64 هجوما إرهابيا بواسطة أجهزة الأمن الروسية منذ بداية العام، كما تم وقف أنشطة أكثر من 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية كانت تنوي تنفيذ مخططات داخل الأراضي الروسية.
 
وأعلن بورتنيكوف أن أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين وممن ارتكبوا جرائم حرب اعتقلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.
 

روسيا

الشرطة الروسية

الأمن الروسى

الإرهاب فى روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة