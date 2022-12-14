موسكو: إحباط 123 جريمة إرهابية في روسيا منذ بداية العام

كتب : أحمد علوى

أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع 123 عملية إرهابية على الأراضي الروسية هذا العام.

وأكد بورتنيكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم إحباط 64 هجوما إرهابيا بواسطة أجهزة الأمن الروسية منذ بداية العام، كما تم وقف أنشطة أكثر من 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية كانت تنوي تنفيذ مخططات داخل الأراضي الروسية.

وأعلن بورتنيكوف أن أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين وممن ارتكبوا جرائم حرب اعتقلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.

