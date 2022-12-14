اليوم السابع
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معهد أبحاث النباتات بجامعة بنى سويف ينظم زيارة لباحثة بجامعة الجلفة الجزائرية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:42 ص
معهد أبحاث النباتات بجامعة بنى سويف ينظم زيارة لباحثة بجامعة الجلفة الجزائرية جانب من الزيارة
بنى هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم معهد النباتات الطبية والعطرية زيارة ميدانية وعملية للباحثة عائشة محمد زاوى المدرس المساعد بقسم العلوم البيولوجية بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور الجلفة الجزائرية، وذلك فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات العربية ومبادئ التعاون المشترك فى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على استقبال الباحثين الوافدين من القارة الأفريقية والدول العربية وذلك لتجميع المادة العلمية الخاصة بدراستهم للحصول على درجة الدكتوراة فى كافة المجالات العلمية وخاصة الفريدة من نوعها، لافتاُ إلى أن المعهد يعد الوحيد المتخصص فى هذا المجال فى المنطقة العربية.

وقال الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية إن الباحثة قامت بالتعرف على أقسام ومعامل المعهد وكذلك متابعة التجهيزات الخاصة بإنشاء أول صوبة مجهزة إلكترونيا لإكثار النباتات الطبية والعطرية داخل الجامعات المصرية والتى تقام حاليا بالمعهد.

تجدر الإشارة، أن الزيادة شملت بعض المزارع بالمحافظة للتعريف بالنباتات المزروعة حاليا، وكذلك زيارة بعض المناشر والمجففات الخاصة بالنباتات العطرية، فضلاُ عن زيارة مصنع للتجهيز والتعبئة.

رئيس-جامعة-بنى-سويف
رئيس-جامعة-بنى-سويف
 
مزارع-جامعة-الجلفة-الجزائرية
مزارع-جامعة-الجلفة-الجزائرية
 
معهد-أبحاث-النباتات-بجامعة-بنى-سويف-ينظم-زيارة-ميدانية-لباحثة-بجامعة-الجلفة-الجزائرية
معهد-أبحاث-النباتات-بجامعة-بنى-سويف-ينظم-زيارة-ميدانية-لباحثة-بجامعة-الجلفة-الجزائرية

 


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