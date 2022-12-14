وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إزاء ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية، وما تسفر عنه تلك الكوارث من خسائر بشرية ومادية جسيمة..معبرة عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.