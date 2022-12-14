اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طالب وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم ببر بحرى فى كفر الشيخ

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:14 م
مصرع طالب وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم ببر بحرى فى كفر الشيخ إسعاف -أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ببر بحري، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

 

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين بين تروسيكل وسيارة ببر بحري، أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي، والمصابين لمستشفى البرلس المركزي.

 

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزى، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

 

وتبين من التقرير الطبي وفاة أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، واصابة كل من محمد عبدالحليم علي القاضي، 12سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وبكر نصر عبدالرسول كورد، 16سنة، باشتباه مابعد الارتجاج،


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

رعاية صحية

اخبار الحوادث

حالة طوارئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة