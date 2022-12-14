مصرع طالب وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم ببر بحرى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ببر بحري، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين بين تروسيكل وسيارة ببر بحري، أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي، والمصابين لمستشفى البرلس المركزي.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزى، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

وتبين من التقرير الطبي وفاة أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، واصابة كل من محمد عبدالحليم علي القاضي، 12سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وبكر نصر عبدالرسول كورد، 16سنة، باشتباه مابعد الارتجاج،