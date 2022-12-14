مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه بمركز مطاى شمال المنيا صعقا بالكهرباء، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول "أحمد ش م" 35 عاما، عامل، إلى المستشفي العام بمركز مطاي جثة هامدة.

وأفادت التحريات الاولية، أن العامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مغسلة ملابس في قرية نزلة ثابت، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب آخر، أصيب مندوب مبيعات في حادث انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام كوبري المحطة بمدينة المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بوصول هشام محمد سنوسي 24عاما، مندوب مبيعات مقيم بقرية تلة في غرب مركز المنيا، إلي المستشفي العام، مصابا بغيبوبة تامة وسحجات وكدمات، وتبين إصابته إثر إنقلاب دراجة بخارية كان يقودها بالطريق الزراعي.