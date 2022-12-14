اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:47 م
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:28 م
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط قطار -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدم قطار شابا خلال عبوره شريط السكة الحديد فى العياط بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعه في الحال،  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال إجراء التحريات أن شابا خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه.

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


مصرع شاب

حادث قطار العياط

امن الجيزة



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