مشروع قانون أمريكى جديد لحظر "تيك توك"

وكالات الأنباء

قدم 3 مشرعين أمريكيين، مشروع قانون جديد يهدف لحظر تطبيق "تيك توك" الصينى فى الولايات المتحدة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، يعكس مشروع القانون الذى قدمه السناتور ماركو روبيو، أكبر جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، و2 من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، أحدث تصعيد من جانب صانعي السياسة الأمريكيين ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين.

وواجه "تيك توك" شكوكا حول قدرته على حماية بيانات المستخدمين الأمريكييين من الحكومة الصينية.

ومن شأن التشريع المقترح حظر جميع معاملات شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريا في الولايات المتحدة، والتي تكون تحت "تأثير كبير" من البلدان التي تعتبر خصوما أجانب.

وينص مشروع القانون على وجه التحديد على تسمية "تيك توك" وشركته الأم "ByteDance"، كشركات وسائط اجتماعية لأغراض التشريع.