مستشار ألمانيا: الصين شريك مهم ويجب أن نناقش معها المخاطر الدولية

كتب- وكالات

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، أن الصين شريك اقتصادي مهم ويجب أن نناقش معها المخاطر الدولية المشتركة.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الألماني: "قلقنا عميق بشأن التطورات الأمنية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فأن ذلك بعد ما أعلنت تايبيه، أمس الثلاثاء أن الصين أرسلت عدداً قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وبعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد لتدهور العلاقات بين الطرفين.

ويعد شولتس الأول من بين قادة مجموعة السبع الذي يزور الصين منذ ظهور وباء كوفيد الذي دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لإغلاق حدودها إلى حد كبير.

وقال شولتس إنه يسعى إلى "تنمية" التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بينما أقر بوجود وجهات نظر متباينة حيال عدد من القضايا.

هذا ويرتبط الاقتصادان الألماني والصيني بشكل وثيق. ويرى البعض في برلين أن العلاقة تحمل أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا التي تشهد أزمة طاقة أثارتها حرب أوكرانيا ويتّجه اقتصادها نحو الركود.