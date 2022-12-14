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مساعد وزير الخارجية الأسبق: واشنطن تتقدم بمبادرات محددة مع القارة السمراء

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:47 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: واشنطن تتقدم بمبادرات محددة مع القارة السمراء القمة الأفريقية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أكدت السفير هاجر الإسلامبولى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة الأفريقية الأمريكية، موضحة أن تحرك الولايات المتحدة الأمريكية حول تعزيز العلاقات مع دول أفريقيا كان سريعا خاصة مع توسع النشاط الصينى في القارة السمراء.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج خبر اليوم، المذاع على قناة on، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل هذه القمة وهى تتقدم بمبادرات محددة وأفكار بالتعاون مع القارة الأفريقية .

ولفتت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك نشاط الصينى في كافة دول أفريقيا أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعلن على لسان المسئولين الأمريكيين بما فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق،  أن القمة الأمريكية الأفريقية هذه المرة ستسعى إلى الخروج بآليات محددة تم الإعلان عن بعضها وسيتم النقاش حولها خلال الفترة المقبلة ، متابعة آمل أن تخرج القمة الأفريقية ألأمريكية باتفاق قاونى ملزم حول سد النهضة.

 

 


القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

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