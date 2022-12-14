محافظ كفر الشيخ يوفد وكيل وزارة التعليم لتقديم العزاء لأسرة طالب توفى فى حادث سير

كفر الشيخ – محمد سليمان

أوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، الذي لقي مصرعه في حادث، وأعرب محافظ كفر الشيخ عن حزنه لوفاة الطالب، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن حالة الطالبين المصابين، موجها بتقديم كافة الرعاية الطبية للطالبين، جاء ذلك خلال زيارة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، للطالبين بمستشفى البرلس المركزي.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، اشارة بوقوع حادث تصادم بين بين تروسيكل وسيارة ببر بحري، أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين اخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي، والمصابين لمستشفى البرلس المركزي.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي ، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.

وتبين من التقرير الطبي وفاة أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، واصابة كل من محمد عبدالحليم علي القاضي، 12سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وبكر نصر عبدالرسول كورد، 16سنة، باشتباه مابعد الارتجاج.