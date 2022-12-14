محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية التعليم بذوى الهمم ويؤكد أنهم منحونا طاقة إيجابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، احتفالية مديرية التربية والتعليم، باليوم العالمي لذوي الهمم، وكرم الطلاب من ذوي الهمم، كما كرم مها شعبان، عضو مجلس النواب، من ذوي الهمم.

تضمنت الاحتفالية عرض رياضي، واستعراض بيئتنا الحلوة، واستعراض الليلة الكبيرة، استعراض معانا ريال، وعزف فردي، استعراض فى حب مصر، عرض كراتيه، استعراض نبوى، أغنية بلغة الإشارة "أنا أقدر" استعراض أطفال، استعراض اتفرج على الحلاوة، مسرحية شعرية بعنوان " السعادة"، استعراض البنت بيضة، عزف فردى، أغنية بلغة الاشارة، شكرا على الكلمة الحلوة، استعراض ياحضرة العمدة، إنشاد، اوبريت ابريق الشاي، شارك في العروض طلاب مدارس الأمل ببلطيم والأمل بمنية المرشد والأمل بالزعفران، والأمل بكفر الشيخ، والأمل بنية جناح، والفكرية بكفر الشيخ، والنور للمكفوفين.

جاء ذلك بحضور محمد الصمودي عضو مجلس النواب، ومها شعبان عضو مجلس النواب، والعقيد أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، ولفيف من قيادات المديرية والمدارس المشاركة وأولياء الأمور.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن يشكر ذوي الهمم على الطاقة الإيجابية التي منحوها للحضور من خلال العروض المتنوعة تكفيني لعام كامل، والتي تتميز بالتوافق الحركي والذهني، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب ولمعلميهم ومدربيهم، مؤكداً أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم، وتأهيل وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لهم، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

و دعا محافظ كفر الشيخ، المسئولين إلى ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر، تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، لأنهم يمتلكون مواهب مختلفة تحتاج إلى من يكتشفها والعمل على تنميتها، متمنياً زيادة الوعي في دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الحياة.

وأكدت مها شعبان عضو مجلس النواب، أنها سعيدة بتواجدها في الاحتفالية، بدعوة كريمة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها تتشرف أن تكون من ذوي الهمم، موجه الشكر لذوي الهمم وأسرهم، مؤكدة أن تشكر محافظ كفر الشيخ لدعمه ذوي الهمم، وأنه يستجيب لكل طلب تتقدم به خاص بذوي الهمم.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ذوي الهمم لديهم طاقات ايجابية كبيرة، وأن هناك اهتماما كبيرا بهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب والمعلمين، على ما يبذلونه في إسعادهم.