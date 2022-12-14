محافظ كفر الشيخ يستقبل قنصل فرنسا بالإسكندرية ويشيد بمركز "استدامة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ودينا عبده، مساعد قنصل عام فرنسا، معبرا عن إعجابه بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وتبادل محافظ كفر الشيخ وقنصل فرنسا بالإسكندرية الدروع.

وتفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالاسكندرية، مركز استدامة للتدريب، واطلع على المهام التي يؤديها مركز استدامة.

وأعرب محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية عن إعجابه بما يقدمه مركز "استدامة" للتدريب والتطوير من استخدامه لأحدث نظم التدريب، وما يضمه من حزم تدريبية تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه.