محافظ قنا يشيد بجهود هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى دعم مشروعات حياة كريمة

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الدكتور محمد الشحات، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة فى كل المشروعات المشتركة، بحضور الدكتور محمد سعيد البهنس، رئيس قطاع المشروعات الهندسية بالهيئة، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الرى والموارد المائية، والمهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ قنا، خلال اللقاء، بالجهود التى تبذلها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع المحافظة لدعم المشروعات التنموية والخدمية وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سعيًا لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الدكتور محمد الشحات إن الهيئة لا تدخر جهداً لتذليل العقبات أمام إجراءات تخصيص الأراضى لمبادرة "حياة كريمة" بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكل الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية، مضيفًا أن الهيئة بصدد إنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المواطنين الإجراءات عند تعاملهم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين الأوضاع بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضى هى الذراع التنفيذية لوزارة الزراعة، والمسئولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1975 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار تضمن ضم جميع المؤسسات العاملة في الزراعة والأنشطة الزراعية في هيئة واحدة لتقليل الفجوة بين متخذي القرارات المتعلقة بالزراعة، وقد تضمن القرار الجمهوري اختصاصات عمل الهيئة.