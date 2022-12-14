محافظ دمياط تشهد ندوة توعوية نظمتها الرقابة الإدارية عن مكافحة الفساد.. صور

وفي سياق متصل، أكدت محافظ دمياط، على أهمية تلك الندوة التى يتم تنظيمها سنويا تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، للاستمرار فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أطلقتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمكافحة كافة أشكال الفساد وصوره ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وأشارت إلى أن مواجهة تلك الظاهرة هى مسئولية الجميع، وذلك لمساندة الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة الإدارية التى تعد الدرع الحامى للجهاز التنفيذى والشريك الأساسى فى حماية المال العام ومكافحة الفساد الإدارى.

فيما استعرض العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط عدد من المحاور المتعلقة بتلك القضية منها تعريف الفساد ودور الأجهزة الرقابية و هيئة الرقابة الإدارية فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما عرض أيضًا أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤيتها التى تتمثل فى تحقيق بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد بكافة أشكاله، وكذلك استعراض الاتفاقيات المبرمة على المستويين الدولى والاقليمى لدعم تلك الجهود ، فضلا عن تسليط الضوء حول دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى تدريب العاملين بالهيئة والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لدعم أسس تلك القضية.

وفى ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع المشاركين بالندوة حول الموضوعات المرتبطة بتلك القضية.