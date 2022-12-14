محافظ الوادى الجديد: انتهاء إصلاح عطل محطة مياه "الشبابة" بموط خلال أيام

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل الناتج عن حدوث تسريب ببعض حاويات الرمال بمحطة مياه الشبابة بموط، والمتسبب بضعف المياه ببعض المناطق، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد.

وأوضح المحافظ أنه تم زيادة عدد ساعات تشغيل باقى محطات المياه التى تخدم المدينة، والبالغ عددها 4 محطات، لحين إصلاح العطل خلال أيام قليلة، وتشغيل المحطة تجريبيًا للتأكد من كفاءة عملها قبل عودة الخدمة لطبيعتها.