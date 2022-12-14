اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: انتهاء إصلاح عطل محطة مياه "الشبابة" بموط خلال أيام

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:02 م
محافظ الوادى الجديد: انتهاء إصلاح عطل محطة مياه "الشبابة" بموط خلال أيام الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة
الوادي الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل الناتج عن حدوث تسريب ببعض حاويات الرمال بمحطة مياه الشبابة بموط، والمتسبب بضعف المياه ببعض المناطق، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الداخلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد. 

وأوضح المحافظ أنه تم زيادة عدد ساعات تشغيل باقى محطات المياه التى تخدم المدينة، والبالغ عددها 4 محطات، لحين إصلاح العطل خلال أيام قليلة، وتشغيل المحطة تجريبيًا للتأكد من كفاءة عملها قبل عودة الخدمة لطبيعتها.

 
الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (1)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (1)

الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (2)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة 

الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (3)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة 
الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (4)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة 

الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (5)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة 

الإنتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة (6)
الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الشبابة 
 

الوادي الجديد

محطات المياه بالوادى الجديد

محطه مياه الشبابه بموط

الداخلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة