محافظ المنيا يبحث إجراءات تنفيذ محطات الخط الثانى للقطار الكهربائى فائق السرعة

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، مع الدكتورة عنان محمد على، المستشار البيئى لمكتب الاستشارى المصرى، نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق إجراءات تنفيذ محطات مشروع الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى فائق السرعة (الفيوم – أبوسمبل) والذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية للأنفاق ويجرى تنفيذه بمحافظات مصر فى إطار التنسيق والمتابعة لتنفيذ المشروع التنموى الكبير وضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية فى قطاع السكك الحديدية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور فريق العمل المكون من المحافظة لمتابعة المشروع والذى يضم الدكتور محمد أبو حليقة المستشار الجيولوجى للمحافظة، عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة، أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أعضاء وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.



أكد محافظ المنيا على، تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق والذى سيمثل نقلة حضارية كبرى ويجرى تنفيذه بتوجيهات من القيادة السياسية ليصبح أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.



واستمع المحافظ، لوصف مفصل لاعمال المشروع من حيث التصميم والإنشاء حيث سيربط الخط الأزرق الذى سيمر بست محطات بمحافظة المنيا بين مدينتى الفيوم وأبو سمبل بطول 1100 كم بزمام 35 محطة.



كما استعرضت الدكتور عنان محمد على، مراحل وأنشطة المشروع التى تشمل (مرحلة التصميم وتطوير تقييم الأثر البيئى والاجتماعى – مرحلة البناء – مرحلة التكليف – مرحلة التشغيل والصيانة، بالإضافة لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة.