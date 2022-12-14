محافظ المنوفية يلتقى بعض المتبرعين لإنشاء مشروعات خدمية بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اثنين من أبناء قرية اسطنها مركز الباجور ، يرغبان في التبرع بقطعة أرض زراعية على مساحة 4200 متر حوض البحيرة ، وأخري على مساحة 17 ألف متر حوض رزق القمص زمام الوحدة المحلية لقرية اسطنها لإقامة مستشفي حميات ومستشفي مركزى لخدمة أهالى القرية وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.

هذا وقد وجه المحافظ بتشكيل لجنة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومديرية الصحة لإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، معربا عن سعادته وفخره بأبناء المحافظة وحرصهم على توفير وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاهالى والمساهمة في تخفيف آلامهم ،ومؤكدا على علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ، والوقوف صفاً واحداً للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.