محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بإجراءات فورية لحلها

المنوفية -فريق المحافظات

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المستشار القانونى للمحافظة بدراسة طلب مواطن بناحية قرية هيت مركز منوف يلتمس منحه مدة زمنية لتوفيق أوضاعه وإنهاء الإجراءات الخاصة بشراء منزله المقام على قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وذلك لإبداء الرأى القانونى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى مواطن بناحية سرس الليان يتضرر من قرار الإزالة الخاص بمنزله،والعرض عليه لاتخاذ اللازم.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مديرة إحدى المدارس بمركز ومدينة قويسنا تتضرر من قرار نقلها التعسفى، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأحال المحافظ طلب أخصائية تمريض بمستشفى سرس الليان إلى مدير مديرية الصحة لفحص شكواها واتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الاجتماعية والصحية الخاصة.



وقد تضمن اللقاء طلب مواطن مواطن بناحية قويسنا يلتمس تطهير مسقة خصوصية لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين، وآخر بناحية جزيرة أبو نشابة مركز السادات يتضرر من قيام عدد من المواطنين بالتعدى بالبناء على قطعة أرض زراعية يمتلكها وذلك بالمخالفة للقانون، وقد وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة باتخاذ اللازم تجاه الشكاوى مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تعديات حفاظا على هيبة الدولة وسيادة القانون.



وفى لفتة إنسانية، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوى الهمم بناحية بركة السبع، موجها وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لمساعدته على توفير مصدر رزق له وتحمل أعباء أسرته، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.