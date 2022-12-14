محافظ الدقهلية يستقبل إدارة مهرجان المنصورة المسرحى الإقليمى للتحضير للدورة الثانية للمهرجان

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إدارة مهرجان المنصوره المسرحى الإقليمى، الفنان أحمد وفيق رئيس الدورة الثانية للمهرجان، والنائب أحمد الشرقاوى رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، وليد حسني مدير المركز الاعلامى للمهرجان، وأحمد عبدالجليل مدير المهرجان وتم عقد اجتماعا للتحضير للدورة الثانية للمهرجان والتى ستعقد في الفترة من 8 الي 15 فبراير 2023.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدقهلية، وإيمان أبو الغيط مدير عام مكتبة مصر.

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام فى شتى المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ جاد الحق، والشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندى، وسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

وأكد "المحافظ" على أن الوجه الحقيقى لعروس النيل مدينة المنصورة هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم، حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية يتباهي بها الجميع ويأتي إليها وفود من كل فج عميق لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة.

كما أكد "مختار" على أننا جميعا داخل محافظة الدقهلية تنفيذيين وشعبيين نسعي لأن تعود مدينة المنصورة الي سابق عهدها عروسا للنيل ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب الشابه فى كافة علوم المسرح.

وقال "المحافظ" أن المسرح والفن الراقى هما السبيل الوحيد لإصلاح سلوك وذوق المواطن وفخور بهذا المهرجان علي أرض مدينة المنصورة وبهذا المسرح الرائع وان تبدأ الصحوه الفنية بمدينة بالمنصورة من على خشبة مسرح المحافظة.

وثمن "مختار" دور كل القائمين على هذا المهرجان والداعمين له لإعادة إحياء الفن المسرحي الي مدينة المنصورة والعمل علي نجاح هذا المهرجان ليكون وجها مشرفا للدقهلية.

يذكر أن مهرجان المنصوره المسرحى قد أقيمت دورته الأولى فى الفترة من 18 إلى 26 يوليو الماضي 2022 بتنظيم محافظة الدقهليه ورعاية وزارة الثقافة.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وسعى محافظة الدقهليه بإعادة مدينة المنصورة عاصمة الفن والأدب والثقافة والعلوم إلى سابق عهدها وأحياء الإرث القديم من الفنون والحفاظ عليه ليخرج منها أجيال وأعلام يرفعوا راية مصر فى شتى المجالات عالية خفاقة.