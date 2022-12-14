محافظ الدقهلية حصر ومراجعة مزلقانات السكة الحديد والفتحات غير القانونية وغلقها فورا

الدقهليه شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لمسئولى قطاع السكك الحديدية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والذى نظمته الإدارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة، بإشراف المهندسة شيماء الصديق مدير عام الإدارة.. وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع جهود المحافظة في تطوير مزلقانات السكة الحديد بالمراكز والمدن والأحياء.

وقد أكد "مختار" علي ضرورة حصر ومراجعة كافة مزلقانات السكة الحديد والفتحات غير القانونية بجوارها وغلقها فورا حرصا علي حياة المواطنين بنطاق المحافظة.

ووجه "مختار" لأهمية التنسيق الكامل فيما بين الوحدات المحلية وقطاع السكة الحديد وإدارة المرور لغلق كافة المزلقانات التي تم انشاء كباري علوية بديلة عنها تحقيقا للصالح العام.

وأشار "مختار" إلى أننا جميعا كأجهزة تنفيذية نعمل من أجل تحقيق الصالح العام لمواطنى الدقهلية بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المركزية بالقاهرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات الخدمات والمرافق وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.