محافظ الإسكندرية يثمن دور الرقابة الإدارية فى التوعية بمخاطر الفساد ومحاربته

الإسكندرية جاكلين منير

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى الندوة التثقيفية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وانتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبدء المرحلة الثالثة 2023 / 2030، والتى استضافتها جامعة الإسكندرية.

وذلك بحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة ومكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، ونواب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء وممثلى هيئة الرقابة الإدارية، واعضاء هيئة التدريس، وقيادات وممثلى الهيئات والجهات بالإسكندرية وعدد من طلاب الجامعة.

وقال اللواء الشريف أن الفساد ظاهرة عالمية، موجودة فى المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهى قضية متشعبة وتؤثر بشكل واضح على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية أوالسياسية أو الاقتصادية، وتؤثر على جميع البلدان والمجتمعات بشكل كبير، وإطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى مرحلته الأولى عام 2014 أصل لأمر هام وهو منع الفساد قبل حدوثه ثمزمحاربته بكل قوة، وأصبحت مصر فى مقدمة الدول التى استطاعت أن تحارب الفساد وتمنعه.

وأكد المحافظ أن رجال الرقابة الإدارية استخدموا استراتيجية علمية خلال عملهم وهى العمل على التوعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد ثم منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين ثم محاربته والضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه استغلال نفوذه، مؤكدا على أنهم مكلفون برسالة سامية يحملون أمانتها إرضاءًا لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون من خلال تحقيق التوازن فى ردع كل فاسد ومخالف.

وثمن الشريف دور رجال الرقابة الإدارية فى التوعية بمخاطر الفساد ومنعه ومحاربته وانعكاس ذلك على الإصلاح الإدارى فى الدولة المصرية مما انعكس على التنمية الاقتصادية التى حققتها القيادة السياسية الواعية مؤكدا على دور الأكاديمية الوطنية والرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وذلك انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر فى تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وأن الجميع بدون استثناء سواسية أمام القانون.

وخلال الندوة قدم اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية محاضرة عرض فيه لدور ورسالة وأهداف الرقابة الإدارية وتكليفات اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.