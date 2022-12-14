اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 4000 جنيه.. اعرف الشروط

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:05 م
محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 4000 جنيه.. اعرف الشروط محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بأحد المطاعم بفرع أكتوبر والمهندسين والزمالك.
 
 

وحددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

 
-المؤهل من متوسط.
 
-السن حتى 35.
 
-ذكور فقط.
 
-9 ساعات عمل.
 
-موقف من التجنيد.
 
-لا نقبل الطلبة.
 
-المرتب 4000 جنيه + إضافي.
 
-تأمين طبي واجتماعي.
 
-موقف من التجنيد.
 
وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".
 
 

فرص عمل

وظائف

عمل

محافظة الجيزة



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