لليوم الثانى.. فوضى بريطانيا تتزايد مع انضمام البريد الملكى لإضراب السكك الحديد

كتبت: نهال أبو السعود

يدخل المسافرون في بريطانيا اليوم الثاني من تعطل السكك الحديدية اليوم الأربعاء حيث انضم عمال البريد الملكي إلى أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) فى الإضراب ، وتستعد الممرضات لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة.

وفقا للإندبندنت، سيتم إغلاق حوالي نصف خطوط السكك الحديدية البريطانية طوال اليوم ، حيث انسحب الآلاف من العمال و 14 شركة تشغيل قطارات في نزاع طويل حول الأجور والوظائف، وأشارت الصحيفة إلى أن الخدمات لن تتوفر في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز.

في الوقت نفسه، ينظم عمال البريد في نقابة عمال الاتصالات (CWU) إضرابًا وطنيًا جديدًا لمدة 48 ساعة يوم، الأربعاء، وهو الإضراب الثالث من ستة أيام من الإضراب في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

سيعقد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية كوبرا لمناقشة ترتيبات الطوارئ ، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها الوزراء والمسؤولون وقادة الجيش هذا الأسبوع.

من المقرر أن تبدأ الممرضات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية إضرابًا على التوالي بشأن الأجور يوم الخميس بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.

تم حث نقابة التمريض على بذل المزيد من الجهد "لتجنب إيذاء المريض" و "تخفيف الضيق غير الضروري" للمرضى المحتضرين في أيام الإضراب من قبل الممرضات الأربعة في المملكة المتحدة ورئيس رعاية مرضى السرطان في هيئة الصحة الوطنية.

وبحسب التقرير، تتزايد موجة العمل الصناعي ، حيث صوت أخصائيو العلاج الطبيعي في إنجلترا وويلز للإضراب في أول اقتراع لهم على الإطلاق ومن المتوقع أن يتم العمل في وقت مبكر من العام الجديد، كما صوت العاملين في مجال دعم الأمومة في ويلز الأعضاء في الكلية الملكية للقابلات على الإضراب عن الأجور.