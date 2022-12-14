اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:39 م
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لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:00 م
لافروف: الناتو يحاول بسط هيمنته على العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
كتب- وكالات

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم ، إن الاتحاد الأوروبي والناتو غير قادرين على الهيمنة على العالم.

وأضاف في كلمة خلال انعقاد فعاليات مؤتمر "الخيار الأوراسي كأساس لتعزيز السيادة" أن "أعضاء حلف الأطلسي يسعون للحفاظ على هيمنتهم وبسط سيطرتهم على جميع أعضاء المجتمع الدولي، والامتثال لإملاءاتهم، وهو ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة"، وذلك حسب "سكاي نيوز عربية" .

وكان لافروف قد قال الأربعاء الماضي، إن حلف شمال الأطلسي ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفاً أن "الناتو تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه 5 أضعاف".

وذكّر لافروف بأن "الناتو أصبح ينتشر في المحيطين الهندي والهادئ"، موضحاً أن "اليابان تنشر هياكل تابعة للناتو في المحيطين الهندي والهادئ".

 


روسيا

سيرغي لافروف

الاتحاد الأوروبي

الناتو

الهيمنة على العالم



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