اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:18 ص
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كيف تحولت مصانع سيجوارت من التصفية إلى تلبية احتياجات المترو والسكك الحديدية؟

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:00 ص
كيف تحولت مصانع سيجوارت من التصفية إلى تلبية احتياجات المترو والسكك الحديدية؟ سكك حديدية
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، فى إنقاذ مصانع المصرية للمواسير  سيجوارت من التصفية والخسارة المتلاحقة إلى مصانع مصرية بمواصفات عالمية ، لتصنيع فلنكات المترو والسكك الحديدية ، من خلال تدشين مصنع إيطالى متخصص فى تلك الصناعة ، مما يضاف إلى قصص النجاح التى دعمت الصناعة ،وحافظت على العمال وأضافت للاقتصاد الوطني .
 
ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو مليون فلنكة سنويا خلال العام المقبل ، بعدما بدأ فى الانتاج حاليا والمستهدف تصنيع نصف مليون فلنكة تعرف علي التفاصيل فى 7 نقاط.
 
 
1- تم هيكلة المصانع ماليا وإداريًا .
2- تم تحديد الأصول غير المستغلة خاصة قطع الأراضى لاستغلالها .
3- تم وقف المنتجات غير  المطلوبة ومرتفعة التكلفة 4- تم الاستعانة بخبرات إيطالية لتدشين مصنع جديد .
5- بدأ المصنع فى الانتاج لفلنكات محلية بمواصفات عالمية .
6- استعاد المصنع ربحيته بدلا من تصفيته .
7- من المتوقع التوسع فى الإنتاج خلال العام المقبل لتلبية الطلب المتزايد على الفلنكات .
 
 

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