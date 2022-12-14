كيف تحولت مصانع سيجوارت من التصفية إلى تلبية احتياجات المترو والسكك الحديدية؟

كتب عبد الحليم سالم

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، فى إنقاذ مصانع المصرية للمواسير سيجوارت من التصفية والخسارة المتلاحقة إلى مصانع مصرية بمواصفات عالمية ، لتصنيع فلنكات المترو والسكك الحديدية ، من خلال تدشين مصنع إيطالى متخصص فى تلك الصناعة ، مما يضاف إلى قصص النجاح التى دعمت الصناعة ،وحافظت على العمال وأضافت للاقتصاد الوطني .

ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو مليون فلنكة سنويا خلال العام المقبل ، بعدما بدأ فى الانتاج حاليا والمستهدف تصنيع نصف مليون فلنكة تعرف علي التفاصيل فى 7 نقاط.

1- تم هيكلة المصانع ماليا وإداريًا .

2- تم تحديد الأصول غير المستغلة خاصة قطع الأراضى لاستغلالها .

3- تم وقف المنتجات غير المطلوبة ومرتفعة التكلفة 4- تم الاستعانة بخبرات إيطالية لتدشين مصنع جديد .

5- بدأ المصنع فى الانتاج لفلنكات محلية بمواصفات عالمية .

6- استعاد المصنع ربحيته بدلا من تصفيته .

7- من المتوقع التوسع فى الإنتاج خلال العام المقبل لتلبية الطلب المتزايد على الفلنكات .